Здався без бою: нідерландський ковзаняр "подарував" супернику медаль у забігу на Олімпіаді

Нідерландський ковзаняр Кай Вербей демонстративно відмовився від боротьби за першість. Він був одним із фаворитів.

Відмовився від нагороди

На останніх чемпіонатах світу нідерландець був переможцем на дистанції 1000 метрів. Тож він був одним із претендентів у Пекіні.

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Однак тріумфувати йому не вийшло. Навіть більше – спортсмен показав останній час. Хоча його результат міг бути значно кращим. Проте він самовільно припинив боротися за високі місця та у підсумку "подарував" своєму опоненту медаль Олімпіади.

Вербей виступив у фіналі Олімпіади-2022 з ковзанярського спорту останнім. Його суперником по забігу був канадець Лоран Дюбрей. До слова обидва спортсмени боролися не лише поміж собою, а й за те, щоб встановити найкращий результат у фіналі.

Головними лідерами були нідерландець Томас Крол та норвежець Гавард Лоренцен, які бігли між собою в одному 13-му забігу.

У другій частині дистанції на позначці 600 метрів Дюбрей суттєво переважав суперника і йшов з найкращим проміжним часом. Нідерландець був близьким до сьомого місця та мав ще дистанцію для того, щоб нав'язати боротьбу канадцю та покращити власний результат.

Відео виступу

Проте у підсумку Вербей скинув швидкість і відпустив свого опонента на фініш. Таким чином нідерландець посів останнє місце з відставанням у понад шість секунд.

"Спортивні принципи"

Сам спортсмен прокоментував свій вчинок. За його словами, це є спортивними принципами, він нібито не хотів перешкоджати фінішу свого суперника.

"Мої стартові 600 метрів були досить хорошими. Не гарними, але й не поганими. Дюбрей був досить швидким, я ж не був на висоті. У мене були проблеми. Коли я вийшов на внутрішню доріжку, то побачив його найвищу швидкість. Розумів, що мені треба сходити, інакше я зруйную його забіг. А я зовсім не така людина", – сказав Вербей.

Я не злюся. Трохи засмучений, щоправда, що це сталося ось зараз. Це ганьба, але це спорт найвищого рівня. Мені не пощастило, і це боляче. Можу жалкувати з цього приводу, але так, це трапилося. І я нічого не міг більше зробити,

– наголосив нідерландець.

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