Збірну України з боксу змусили виступати під нейтральним прапором на ЧЄ через росіянина

Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів лише розпочався, як в перший день виник скандал. Все через рішення організаторів щодо збірної України.

27 вересня в італійському місті Монтезільвано стартував чемпіонат Європи серед юніорів та юніорок. Там Україну представляють 13 хлопців та 13 дівчат.

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Але перші українські боксери, які мали вийти в ринг, відмовилися це зробити. Адже українську збірну змусили виступати під нейтральним прапором. Все через рішення Міжнародної боксерської асоціації (IBA).

До чого тут росія

Ще наприкінці 2021 року в українському боксі стався розкол. Тоді мали відбутися вибори президента федерації боксу України. Цю посаду з 2008 року обіймав колишній "регіонал" Володимир Продивус. 11 регіональних осередків бойкотували ці вибори. І заявили про фальсифікацію. Відтак вони вирішили провести свої вибори, де й обрали Кирила Шевченка президентом. І саме він зазначений в реєстрі Міністерства юстиції як президент Федерації боксу України.

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Однак таке рішення на надто сподобалося IBA. І там вирішили відсторонити Федерацію боксу України від діяльності.

Президентом Міжнародної боксерської асоціації є росіянин умар кремльов. А віцепрезидентом в IBA є все той же Володимир Продивус. І саме за його "президентства" бокс може опинитися поза олімпійськими іграми.

При цьому щодо обрання самого кремльова президентом IBA є чимало запитань. Спортивний арбітражний суд в Лозанні прийняв рішення про проведення чергових виборів. Адже попередні відбулися з порушенням – суперника кремльова зняли з виборів за день до голосування. Тож росіянина тоді обрали за процедурою акламації – без голосування. Але в IBA вирішили не проводити перевибори, залишивши на посаді росіянина.

При цьому Міжнародний олімпійський комітет мало не прямо заявляє, що IBA через кремльова є у повній залежності від росії та "газпрому". Відтак, цілком ймовірно, бокс можуть не допустити до наступних Олімпійських ігор.

Українці показали свою гордість

Але просто так зламати українців організаторам турніру не вдалося.Юні боксери відмовилися виходити на ринг без власного прапора. Хоча це і коштувало їм перемог, відтак і призових місць.

"Події, що відбулися сьогодні на чемпіонаті Європи в Італії, а саме той ультиматум, який нам виставила перед початком змагань російська влада IBA, разом із віцепрезидентом, колишнім громадянином України Володимиром Продивусом – це категорично неприпустимо. Наших спортсменів хотіли змусити зняти український прапор і виступати під прапором IBA, як знеособлену команду. Це суперечить усім законам і це спроба образити честь наших хлопців та честь нашої країни. Наші спортсмени все одно не здалися і влаштували протест, вийшовши з нашим прапором у руках і відмовившись від участі в змаганнях. Це коштувало нашим боксерам медалей і цінних перемог. Але наші спортсмени, як справжні українці, обрали нашу улюблену країну", – заявив з цього приводу Кирило Шевченко.