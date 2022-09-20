росію не допустять до відбору на Євро-2024

Збірної росії з футболу не буде на чемпіонаті Європи 2024 року. Команду не допустять до матчів відбору.

Вже 9 жовтня має відбутися жеребкування відбору Євро-2024. Цього разу турнір прийме лише одна країна – Німеччина.

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Але збірна росії на Євро-2024 не зіграє. Очільник Української асоціації футболу, а заодно і член Виконкому УЄФА Андрій Павелко заявив, що росія не буде представлена під час церемонії жеребкування Євро-2024. Відтак і можливості зіграти на чемпіонаті Європи в команди з країни-терористки не буде.

Важливо! Слід ще дочекатися офіційного повідомлення від УЄФА щодо цього приводу. Адже слова Павелка ще не є офіційним рішенням щодо відсторонення росії.

Таким чином росія не зможе проводити офіційні матчі на рівні збірної щонайменше до 2024 року. Адже після матчів чемпіонату світу (куди росія теж не потрапила), саме матчі відбору на Євро-2024 та чемпіонат Європи є офіційними матчами для команди.

Жеребкування Євро-2024 відбудеться в німецькому Франкфурті 9 жовтня. Збірна України буде представлена у відборі на чемпіонат Європи.

Водночас питання щодо участі збірної білорусі у відборі на Євро-2024 поки що не обговорювалося.