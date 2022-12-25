Суперник збірної України у відборі на Євро-2024 отримав нового тренера

Італійський тренер Мікеле Марколіні очолив футбольну збірну Мальти. Фахівець вперше буде працювати з національною командою.

У березні наступного року збірна України стартує у відбірному турнірі до чемпіонату Європи 2024. Одним із суперників "синьо-жовтих" у групі С є команда Мальти.

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Нещодавно на тренерському містку "острів'ян" відбулися зміни. Замість Девіса Манджи збірну очолив Мікеле Марколіні. Контракт із італійцем підписаний до кінця червня 2024 року.

Новий наставник прокоментував своє призначення, адже він вперше буде працювати зі збірною.

Моя перша мета – зміцнити збірну справжніми цінностями, такими як освіта, повага та самопожертва. Команда, побудована на них, гратиме краще і продемонструє агресивність і волю, необхідні для успіху. Незважаючи на те, що я ніколи не був тренером збірної, треба з чогось починати. Однак за роки своєї футбольної кар'єри я набув досвіду роботи поза полем і на полі, і він допоможе мені заробити визнання місцевих уболівальників,

– сказав Марколіні.

Що відомо про Мікеле Марколіні

Італієць в якості футболіста виступав на позиції півзахисника за Аталанту, Віченцу, Барі, К'єво. У свій час викликався до складу юнацьких збірних Італії.

Тренерська кар'єра Марколіні розпочалася в 2013 році.

У послужному списку переважно робота з маловідомими італійськими командами Серії С (третього по силі дивізіону Італії).

Найбільшим успіхом 47-річного фахівця став виграш Кубка Італії Серії С сезону 2017/18.