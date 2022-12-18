Головний тренер "жовто-чорних" засмучений, що збірна Україна не змогла продемонструвати свої вміння на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Він впевнений, що українці могли достойно виступити та досягти вершин, оскільки їм це під силу.

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Компліменти іноземця

Тренер вважає, що у сучасному футболі може пропасти таке поняття, як фаворит та аутсайдер. Розказав про можливий успіх України:

"Як тренер, можу виокремити на чемпіонаті світу таке: зараз будь-яка збірна може обіграти свого суперника. Це свідчить про те, що футбол вирівнявся. Я уявляв собі, як би збірна України грала на цьому чемпіонаті світу. Думаю, вона стала би одним із яскравих його учасників. Як, наприклад, Японія, Корея, Сенегал, Камерун… Для української збірної це стало би поштовхом, щоби рухатися вперед", – розповів Кучук.

Також білорус розповів про рівень футболу в Україні. Вважає, що складна ситуація в державі тільки зміцнює спортсменів та робить їх сильнішими. Кучук ще порівняв нашу збірну з топ-командою:

"Життя триває, ми працюємо далі. Дехто каже, що рівень українського футболу впав, проте я вважаю, що він піднімається. Поясню таку тезу легко: рівень футболістів, які гратимуть уже після цієї кривавої війни, буде вищим, прийдуть ті молоді гравці, які зростатимуть у настільки складних умовах, що стануть більше загартованими до різних випробувань. Після матчу Хорватія – Аргентина я зрозумів, що важливим чинником перемоги став бійцівський дух аргентинців. Такий самий войовничий дух є і в українців, який дуже допомагатиме під час поєдинків", – вважає тренер.

Збірна Україна зайняла друге місце у кваліфікаційному етапі до ЧС-2022, що дало їм змогу зіграти у плей-офф раунді відбору. "Синьо-жовті" спочатку перемогли збірну Шотландії (3:1), але за крок до мундіалю зупинились, поступившись збірній Уельсу (1:0).