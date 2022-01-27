Вспышка коронавируса в сборной Норвегии

Сборная Норвегии по лыжным гонкам является одной из главных фавориток на Олимпиаду-2022. На прошлых Играх в Пхенчхане норвежцы добыли в борьбе 14 медалей в этом виде спорта, среди которых 7 – золотых.

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Сборной Норвегии удалось собрать максимальную квоту на Олимпиаду в Пекине – 16 лыжников. Однако пока команда не может отправиться в Китай.

Все из-за вспышки коронавируса в команде, а также эпидемиологических правил, установленных организаторами Олимпиады.

Сборная Норвегии была на горном сборе в Италии перед Олимпиадой. Вылет в Пекин был запланирован на 27 января.

Однако ни женская, ни мужская команды не смогут отправиться в Китай в запланированную дату.

Поскольку 23 января тренер сборной по спринту Ариль Монсен вернулся в Норвегию, где сдал положительный тест на коронавирус.

Впоследствии норвежская федерация сообщила, что мужская команда не улетит запланированным чартерным рейсом. Все лыжники два дня сдавали экспресс-тесты.

Коронавирус обнаружили еще у двух лыжниц

А в среду, 26 января, норвежцы провели пресс-конференцию, где сообщили, что у двух лыжниц Гайди Венг и Анне-Кьерсти Кальво обнаружили коронавирус.

Впрочем, в команде еще не исключили их из списка Игры-2022.

Также отмечают, что тренеры сборной Норвегии рассматривают тот вариант, чтобы в Пекин отправились запасные спортсмены. Спортсменов предупредили, чтобы они в любой момент были готовы к вылету.

К слову. Первые соревнования по лыжным гонкам на Олимпиаде-2022 состоятся уже в субботу, 5 февраля.