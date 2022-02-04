У збірній України на Олімпіаді нові випадки зараження на COVID-19

В українській збірній на Олімпійських іграх у Пекіні продовжують фіксувати випадки зараження на коронавірус. У день відкриття Ігор у Пекіні стало відомо про нові випадки.

Під час програми "Студія Олімпійських ігор" в ефірі "UA: Перший" журналісти повідомили, що у складі української команди є нові випадки захворювання на коронавірус.

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Разом з тим, імена тих, хто здав позитивні тести на коронавірус – не повідомляються.

Троє українців пропустили тренування

Українські стрибуни з трампліна Віталій Калініченко та Євген Марусяк пропустили два офіційні тренування.

За попередньою інформацією, Калініченко повинен прибути у Пекін тільки 6-го лютого.

Також саночник Андрій Мандзій пропустив два тренувальні заїзди. Причини пропуску тренувань невідомі.

Коронавірус у збірній України

Першою на Олімпійські ігри в Пекін прилетіла збірна України з біатлону. По прибуттю два позитивні тести на коронавірус здав наставник чоловічої команди Юрай Санітра.

Словацького фахівця відправили на самоізоляцію і він зможе повернутися до команди, якщо здасть негативні тести.

Також позитивний тест на коронавірус здала капітанка збірної України з біатлону Олена Білосюк. Через це на Олімпіаду їде запасна біатлоністка – Анастасія Меркушина.

На жаль, на коронавірус заразився й український фігурист Івана Шмуратко.