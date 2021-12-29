Шоу для фанатів, але за порожніх трибун

На жаль, цього разу через пандемію коронавірусу біатлоністи не змогли відчути підтримку уболівальників. Шоу відбулось за порожніх трибун.

Детальніше Україна стала восьмою в Різдвяній гонці з рекордною кількістю промахів

Дивний епізод відбувся у гонці. Під час передачі естафети від Матвія Єлісєєва та Дмитра Підручного судді затримали у коридорі українку Юлію Джиму та росіянку Євгенію Буртасову.

Організатори новорічної гонки курйозно помилились із часом двох збірних. Україна та Росія стартували раніше, ніж було потрібно. Тому судді саме так вирішили виправити власну помилку. Один із організаторів відрахував час дівчатам і аж тоді дозволив виходити на трасу.

У трансляцію гонки потрапив лише епізод за участі російських біатлоністів. На відео видно, як із подивом промовляє Буртасова до свого партнера по команді, а потім відповідає щось судді. Український дует в об'єктив камер не потрапив.

Як завершилась гонка

Переможцями Різдвяного шоу стала пара з Австрії – Ліза Тереза Хаузер та Фелікс Ляйтнер. На другому місці фінішувала російська збірна у складі Євгенії Буртасової та Матвія Єлісєєва. Третіми стали чехи – Маркета Давідова та Міхал Крчмаж.

Українська збірна у складі Юлії Джими та Дмитра Підручного фінішувала лише 8-ю. Наші біатлоністи назбирали найбільше промахів – аж 13 пострілів у "молоко". Хоча мас-старт українці завершили на другій позиції.

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