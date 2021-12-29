Шоу для фанатов, но при пустых трибунах

К сожалению, на этот раз из-за пандемии коронавируса биатлонисты не смогли почувствовать поддержку болельщиков. Шоу состоялось при пустых трибунах.

Подробнее Украина стала восьмой в Рождественской гонке с рекордным количеством промахов

Странный эпизод произошел в гонке. Во время передачи эстафеты от Матвея Елисеева и Дмитрия Пидручного судьи задержали в коридоре украинку Юлию Джиму и россиянку Евгению Буртасову.

Организаторы новогодней гонки курьезно ошиблись со временем двух сборных. Украина и Россия стартовали раньше, чем требовалось. Поэтому судьи именно так решили исправить собственную ошибку. Один из организаторов отсчитал время девушкам и только тогда разрешил выходить на трассу.

В трансляцию гонки попал лишь эпизод с участием российских биатлонистов. На видео видно, как с удивлением говорит Буртасова своему партнеру по команде, а потом отвечает что-то судье. Украинский дуэт в объектив камер не попал.

Как завершилась гонка

Победителями Рождественского шоу стала пара из Австрии – Лиза Тереза Хаузер и Феликс Ляйтнер. На втором месте финишировала российская сборная в составе Евгении Буртасовой и Матвея Елисеева. Третьими стали чехи – Маркета Давидова и Михал Крчмаж.

Украинская сборная в составе Юлии Джимы и Дмитрия Пидручного финишировала лишь 8-й. Наши биатлонисты собрали больше всего промахов – 13 выстрелов в "молоко". Хотя масс-старт украинцы завершили на второй позиции.

Видео момента