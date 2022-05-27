Збірні Росії та Білорусі не візьмуть участь у чемпіонаті світу з хокею 2023 року
Джерело:IIHF
Збірні Росії та Білорусі відсторонені від чемпіонату світу з хокею-2023. Про це повідомила Міжнародна федерація хокею (IIHF).
Санкції продовжуються
Міжнародна федерація хокею посилила санкції проти збірних Росії та Білорусі. Ці ворожі країни не зможуть виступити на чемпіонаті світу з хокею-2023.
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Зазначимо, що сам турнір мав відбутися у Росії у Санкт-Петербурзі. Проте IIHF відразу ж відреагувала на повномасштабне вторгнення та відібрала у РФ це право.
Міжнародна федерація перенесла світову першість до Фінляндії та Латвії. Господарями чемпіонату оголошено Тампере та Рига.
У лютому повідомлялося, що РФ та Білорусь не зможуть брати участі в міжнародних турнірах до вересня.
Через повномасштабну війну на території України, яку розв'язала Росія, IIHF виключила представників ворожих країн (Росію та Білорусь) з цьогорічного чемпіонату світу. Однак це сталося лише після тиску господарки турніру Фінляндії та громадськості. Федерація довго уникала слова "війна" та не квапилася відбирати в Росії право на проведення ЧС в Санкт-Петербурзі.
Також у Росії відібрали право на проведення Молодіжного чемпіонату світу 2023 року, який повинен був розпочатися наприкінці грудня у Новосибірську та Омську.
У березні латвійська хокейна федерація ухвалила рішення про те, щоб у національному чемпіонаті більше не виступали гравці з російськими та білоруськими паспортами.
Підтримка чеських фанатів
- Чеські вболівальники підтримали України на ЧС-2022 з хокею, що триває у Фінляндії.
- Шанувальник з хокею цієї країни вирішили підтримати Україну та принесли з собою синьо-жовтий стяг.
- Проте організатори його зняли. Мовляв, усі прапори команд, які не беруть участі, заборонені. Та фани не розгубилися та придумали оригінальний вихід із ситуації.
- Вони замінили прапор на банер, де було написано: "уявіть синій та жовтий кольори".