Збірна Збройних Сил України здобула 7 нагород на чемпіонаті зі стрільби в Естонії

У Естонії закінчився Перший Балтійський чемпіонат зі стрільби з пневматичного пістолета серед військовослужбовців. Збірна ЗСУ повернулася додому з повним комплектом нагород.

Неймовірний виступ українських війкових

Команда наших захисників та захисниць здобула 4 "золота", 2 "срібла" та одну "бронзу" на турнірі в Естонії.

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Золоті нагороди у Павла Коростильова та Дарії Семенко в особистих змаганнях, жіночої збірної у складі Тетяни Селедцової, Дарії Семенко та Поліни Колеснікової та чоловічої збірної – Юрій Попружний, Павло Крепостняк та Гліб Кігітов.

"Срібло" в активі Тетяни Селедцової (особисті змагання) і Юлії та Павла Коростильових (мікст).

Ще одну медаль до скарбнички збірної принесла Поліна Колеснікова – бронзу в особистих змаганнях.

Участь у змаганнях брали представники України, Латвії, Литви та Естонії. Збірну команду ЗС України представляли 8 спортсменів Навчально-спортивної бази літніх видів спорту та Центрального спортивного клубу ЗС України.

Як виступила наша команда на турнірі в Естонії / Фото Генеральний штаб ЗСУ

Підготовка до Warrior Games