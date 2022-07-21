Неймовірний виступ українських війкових
Команда наших захисників та захисниць здобула 4 "золота", 2 "срібла" та одну "бронзу" на турнірі в Естонії.
До речі Як збірна України готується до участі в Іграх воїнів у Великій Британії
Золоті нагороди у Павла Коростильова та Дарії Семенко в особистих змаганнях, жіночої збірної у складі Тетяни Селедцової, Дарії Семенко та Поліни Колеснікової та чоловічої збірної – Юрій Попружний, Павло Крепостняк та Гліб Кігітов.
"Срібло" в активі Тетяни Селедцової (особисті змагання) і Юлії та Павла Коростильових (мікст).
Ще одну медаль до скарбнички збірної принесла Поліна Колеснікова – бронзу в особистих змаганнях.
Участь у змаганнях брали представники України, Латвії, Литви та Естонії. Збірну команду ЗС України представляли 8 спортсменів Навчально-спортивної бази літніх видів спорту та Центрального спортивного клубу ЗС України.
Як виступила наша команда на турнірі в Естонії / Фото Генеральний штаб ЗСУ
Підготовка до Warrior Games
- Нагадаємо, що цьогоріч наша збірна ветеранів представить Україну на Warrior Games. Команда наразі перебуває у Великій Британії на тренувальному зборі.
- Тривалість підготовки – три тижні, потім "синьо-жовті" відправляться в Орландо (штат Флорида, США). Змагання триватимуть з 16 до 29 серпня.
- Усі кошти, які виділялися на підготовку та поїздку команди на турнір спрямували на підтримку армії. Допомогли фінансово забезпечили збірну партнери з Великої Британії.