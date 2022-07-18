Збірна України прибула на збори до Великої Британії

Міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна розповіла про підготовку команди до турніру. Вона наголосила на важливості таких стартів для військових, повідомляє 24 канал.

Читайте також Учасники Invictus Games повернулися в Україну: яскраве фото

Наразі ветеранський спорт закріплено окремо у законі, і це була наша ініціатива. Ми вважаємо, що ветеранський спорт є одним із засобів відновлення та адаптації до мирного життя. Ми хочемо, щоб це було розгалужена система на національному рівні. Пишаємося тим, що наша команда дуже в складних умовах поїхала на Warrior Games,

– сказала Лапутіна.

Вона також розповіла, що кошти, які виділялися на підготовку та поїздку команди на турнір спрямували на підтримку армії. Лапутіна наголосила, що фінансово забезпечили збірну партнери з Великої Британії.

За її словами, українська команда подорожувала літаком, який використовує королева Єлизавета II. Британські партнери також забезпечили українцям безкоштовні тренування протягом трьох тижнів.

Також Лапутіна розповіла про парамедикиню Юлію Паєвську з позивним "Тайра", яка відправилася на тренувальний збір разом зі своєю родиною.

На Ігри нескорених була заявлена "Тайра", яка на жаль, була на той час в полоні. Разом зі своєю родиною вона відправилася до Великої Британії, вона тренується, готується. "Тайра" казала, що для неї це неперевершена підтримка держави, міжнародних партнерів, адже вона може побути разом з родиною. Якщо буде спортивний результат, то це також забезпечить для людини задоволення від того, що вона може робити та відновлюватися після таких важких випробувань,

– додала Лапутіна.

Warrior Games (Ігри Воїнів) – це міжнародний спортивно-реабілітаційний захід для військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення, травми чи захворювання під час виконання службових обов’язків у зоні бойових дій. Захід організовує Міністерство оборони США з 2010 року у 12 адаптивних видах спорту: стрільба з лука, гольф, кульова стрільба, легка атлетика, велоспорт, плавання, веслування на тренажерах, баскетбол на візках, регбі на візках, паверліфтинг, волейбол сидячи.

До речі. З 2022 року змагання відбудуться в Орландо (штат Флорида, США) з 16 по 29 серпня.

Що відомо про "Тайру"