Збірна України звільнила головного тренера після провалу на гандбольному Євро-2022

Збірна України з гандболу залишилася без головного тренера, який керував діями команди на чемпіонаті Європи. Німецький спеціаліст Міхаель Біглер покинув команду.

Міхаель Біглер очолив збірну України в серпні 2021 року. У Федерації гандболу України сподівалися, що під його керівництвом команда виступить на чемпіонаті Європи, а після цього приймати рішення щодо його подальшої діяльності у відборі на чемпіонат світу.

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Під керівництвом Біглера збірна пройшла збори в листопаді в угорському Балатонбогларі та два збори у Запоріжжі у грудні та січні, після чого виступила на чемпіонаті Європи-2022. При цьому команда за цей час не провела жодного матчу. Перед Євро-2022 команда мала зіграти на турнірі у Швейцарії. Але через негоду не змогла вилетіти із Запоріжжя.

На Євро-2022 збірна України провалилася, програвши всі три матчі в групі. У Федерації такий результат пояснюють декількома речами:

травми декількох лідерів;

значне омолодження складу (одразу шість гравців зіграли свої перші матчі за збірну на Євро-2022);

відсутністю ігрової практики в команди перед турніром.

Зрештою Міхаель Біглер прийняв рішення залишити тренерський штаб синьо-жовтих. Міхаель попрощався з гравцями та персоналом і подякував за спільну роботу.

Роботу в тренерському штабі збірної України продовжить В’ячеслава Лочман. Попереду у команди підготовка та участь у матчах відбору на чемпіонат світу-2023.