Контрольний матч збірної України проти Франції відбудеться 7 жовтня в Парижі на арені "Стад де Франс".

Час початку матчу поки невідомо. Про це повідомляє "Динамоманія".

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Матч планувався бути зіграний на цьому стадіоні 27 березня, але був перенесений через пандемію коронавірусу.

Франція – Україна: історія протистоянь

Збірна України за свою історію зіграла проти Франції дев'ять матчів, в яких у неї одна перемога, п'ять поразок і три нічиї.

Останній раз збірна України грала на "Стад де Франс" у листопаді 2013 року, коли поступилася Франції (0:3) у відборі на ЧС-2014.

У період з 2020 до 2022 року домашні поєдинки збірної України будуть відбуватися у восьми містах. Після тривалої перерви команда повернеться в Ужгород та Полтаву.