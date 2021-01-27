Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Болгарією: де і коли

Тренерський штаб збірної України з футболу погодив проведення товариського матчу проти збірної Болгарії. Матч відбудеться в Україні.

Джерело: фейсбук Андрія Павелка

У 2021 році збірна України з футболу проведе ще один товариський матч. Його запланували у "вікно" для матчів збірної. Україна зіграє проти Болгарії 11 листопада. Матч відбудеться в Україні, але де саме – поки невідомо.

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Відзначимо, що вже після цього збірна України зіграє матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини (16 листопада).

Матч проти Болгарії стане як мінімум 15-им, який проведе збірна України у 2021 році. На команду очікують 8 матчів кваліфікації ЧС-2022, як мінімум три матчі Євро-2020 (а їх може бути й сім, якщо Україна вийде у фінал), а також три товариські матчі перед початок Чемпіонату Європи – проти Бахрейну, Північної Ірландії та Кіпру.

Президент УАФ Андрій Павелко заявив, що Україна може провести ще один товариський матч. Але перемовини ще тривають. Якщо цей матч відбудеться, то його, скоріш за все, проведуть у вересні, коли є ще одне вікно для товариських матчів збірних.