Збірна України зіграє з Росією в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу
1 лютого 2022 , 20:07Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Визначився третій учасник 1/2 фіналу чемпіонату Європи з футболу. Ним стала команда з Росії.
Росія – Грузія 3:1
Голи: Ніязов, 23, Чішкала, 28, 40 – Петрі Бранко, 24
У чвертьфінальному поєдинку представники Російської Федерації перемогли збірну Грузії.
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Тепер збірна Росії зіграє з "синьо-жовтими", яка днем раніше перемогла команду Казахстану (5:3).
Росію та Україну розводили по різним групам під час жеребкування групового етапу Євро з футзалу.
Востаннє Україна грала проти Росії на Євро ще у 2007 році, тоді на груповій стадії перемогли росіяни з рахунком 4:1.
Як виступила Україна
- Українська команда вийшла до плей-офф Євро-2022 з футзалу, посівши друге місце в групі А.
- "Синьо-жовті" у стартовому матчі програли Нідерландам (2:3), а потім розгромили Сербію (6:1) та поступилися чинним чемпіонам Європи та світу – португальцям (0:1).
- Потрапити до 1/4 фіналу українцям допомогла перемога збірної Сербії над Нідерландами (3:2) у паралельному поєдинку заключного туру.
- У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали Казахстан (5:3).