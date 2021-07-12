Медальний врожай: збірна України здобула 19 нагород на чемпіонаті Європи з боксу

Збірна України з боксу серед юніорів тріумфально завершила виступи на Чемпіонаті Європи свого віку, який з 1-го по 11 липня проходив у столиці Грузії – Тбілісі. Загалом на рахунку українських спортсменів 19 медалей.

Виборовши 19 нагород з 26 можливих, українська команда посіла друге місце у підсумковому командному заліку. Це один з найкращих результатів юніорської збірної України за усю історію її виступів на континентальних першостях.

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Призери змагань

Чемпіонами та володарями золотих медалей турніру стали: Степанов Олексій (75 кілограм), Гічва Олег (66 кг), Чубревичев Ренат (46 кг) та Черненко Поліна (+80 кг).

(75 кілограм), (66 кг), (46 кг) та (+80 кг). Срібними призерами чемпіонату Європи серед юніорів та юніорок стали: Зеленський Олександр (+80 кг), Челдик Богдан (60 кг), Думінік Гектор (50 кг), Щербина Вікторія (80 кг), Мещерякова Валерія (66 кг), Кострицька Ауріка (50 кг) та Турбініна Софія (46 кг).

(+80 кг), (60 кг), (50 кг), (80 кг), (66 кг), (50 кг) та (46 кг). Бронзовими призерами чемпіонату Європи серед юніорів та юніорок стали: Лінік Світлана (54 кг), Саранюк Анастасія (75 кг), Кірилюс Єгор (52 кг), Міщенко Поліна (57 кг), Фонотова Марія (63 кг), Наумов Максим (70 кг), Пилипчук Ольга (70 кг) та Паливода Владислав (80 кг).



Юніорська збірна України з боксу / Фото: ФБУ

Переможці турніру отримають по 4 тисячі доларів, срібним призерам AIBA надає приз в розмірі 2 тисяч доларів, обом бронзовим призерам – по 1 тисячі доларів кожному. Нагороди рівні як для юніорів, так і для юніорок у всіх 13 вагових категоріях.