Завоевав 19 наград из 26 возможных, украинская команда заняла второе место в итоговом командном зачете. Это один из лучших результатов юниорской сборной Украины по всю историю ее выступлений на континентальных первенствах.

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Призеры соревнований

Чемпионами и обладателями золотых медалей турнира стали: Степанов Алексей (75 кг), Гичва Олег (66 кг), Чубревичев Ренат (46 кг) и Черненко Полина (+80 кг).

(75 кг), (66 кг), (46 кг) и (+80 кг). Серебряными призерами чемпионата Европы среди юниоров и юниорок стали: Зеленский Александр (+80 кг), Челдик Богдан (60 кг), Думиник Гектор (50 кг), Щербина Виктория (80 кг), Мещерякова Валерия (66 кг), Кострицкая Аурика (50 кг) и Турбинина София (46 кг).

(+80 кг), (60 кг), (50 кг), (80 кг), (66 кг), (50 кг) и (46 кг). Бронзовыми призерами чемпионата Европы среди юниоров и юниорок стали: Линик Светлана (54 кг), Саранюк Анастасия (75 кг), Кирилюс Егор (52 кг), Мищенко Полина (57 кг), Фонотова Мария (63 кг), Наумов Максим (70 кг ), Пилипчук Ольга (70 кг) и Палывода Владислав (80 кг).



Юниорская сборная Украины по боксу / Фото: ФБУ

Интересно. Победители турнира получат по 4 тысячи долларов, серебряным призерам AIBA предоставляет приз в размере 2 тысяч долларов, обоим бронзовым призерам – по 1 тысячи долларов каждому. Награды равны как для юниоров, так и для юниорок во всех 13 весовых категориях.