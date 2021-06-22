Збірна України заробила понад 10 мільйонів на Євро-2020

Збірна України завершила виступ на груповому етапі Євро-2020 й очікує результатів інших матчів у надії пройти в плей-офф. За три матчі українська команда заробила чималі призові.
Перемога принесла Україні 1,5 мільйона євро
Наша команда вже заробила 10,75 мільйона євро. Ідентичну суму за Євро-2020 отримали Фінляндія та Росія.
До слова Збірну України треба на Донбас повезти, може, тоді патріотизму додасться, – віцепрезидент УАФ
Україна отримала 9,25 мільйона євро як учасник фінальної частини Євро-2020.
На груповому етапі наша команда здобула перемогу над Північною Македонією. Ця звитяга принесла "синьо-жовтим" додаткові 1,5 мільйона євро.
За поразки Нідерландам та Австрії українська збірна не отримала нічого.Наразі Україна зберігає математичні шанси вийти в 1/8 фіналу. Якщо команда Андрія Шевченка пройде у плей-офф, то отримає додатково ще 2 мільйони євро.
Призовий фонд Євро-2020 становить 371 мільйон євро.
Розподіл призових на Євро-2020:
- Перемога в матчі групового етапу – 1,5 мільйона євро
- Нічия у матчі групового етапу – 750 тисяч євро
- 1/8 фіналу – 2 мільйони євро
- 1/4 фіналу – 3,25 мільйона євро
- Півфінал – 5 мільйонів євро
- Фіналіст – 7 мільйонів євро
- Переможець – 10 мільйонів євро