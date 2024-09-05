Збірна України виборола "бронзу" у міксті на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 5 вересня, відбувся заключний фінал восьмого дня Паралімпійських ігор-2024 у плаванні комплексним стилем. У вирішальному запливі у міксті брала участь збірна України.

На фінальній дистанції змагального дня українські параплавці змагалися у міксті 4х50 метрів комлексним стилем. Вирішальний заплив виявився успішним для збірної України, пише 24 Канал.

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Збірна України здобула "бронзу" на Паралімпіаді-2024

У фінальному запливі восьмого ігрового дня збірну України представляли Ярослав Семененко, Анна Гонтар, Олександр Комаров та Ірина Пойда. Суперниками національної команди стали Туреччина, Італія, США, Китай, Японія, Іспанія та Бразилія.

Представники збірної України проводили заплив на третій доріжці.

Розпочав боротьбу Ярослав Семененко. Він тривався у лідерах і передав першим естафету Анні Гонтар. Однак на етапі брасом ми втратили лідерство, однак трималися в топ-3. Третім плив Олександр Комаров. Ірина Пойда втримала для України третю позицію.

Збірна України фінішувала третьою у міксті 4х50 метрів комлексним стилем.

Відзначимо, що раніше зібрна України в іншому складі здобула золоту медаль Паралімпіади-2024.