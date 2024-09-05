І своїм шансом вона скористалась. Досвідчена 39-річна спортсменка разом зі своїм гайдом Микитою Барабановим завоювала срібну медаль на 100-метрівці, інформує 24 Канал.

Оце так Ніколайчик принесла Україні перше "золото" у дзюдо на Паралімпійських іграх у Парижі

Друга медаль Ботурчук у Парижі

У забігу брали участь також представниці із Німеччини, Куби та Індії. Разом чотири учасниці разом зі своїми гайдами.

Відзначимо, що у фінал Ботурчук пробилась із другим часом 12,36 секунди, з яким фінішувала у ранковому півфіналі.

Це вже друга медаль для Оксани Ботурчук на Паралімпійських іграх у Парижі. 3 вересня легкоатлетка взяла "бронзу" у забігу на 400 метрів у цьому ж класі T12. У тому забігу Ботурчук стала рекордсменкою України в історії Паралімпійських іграх у легкій атлетиці. Оксана виграла вже 11-ть паралімпійських нагород – одну золоту, вісім срібних та дві бронзові.

Тепер у медальному заліку України 59 нагород.