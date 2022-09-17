Збірна України втратила ще одного легіонера перед вирішальними матчами Ліги націй

Збірна України зазнала ще однієї втрати напередодні важливих матчів Ліги націй. Ще один легіонер не зіграє у поєдинках з Шотландією та Вірменією.

Захисник Брюгге Едуард Соболь не зможе зіграти за збірну України у найближчих матчах Ліги націй. Річ у тім, що гравець отримав травму.

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Повідомляють, що Соболь отримав ушкодження привідного м’яза на тренування у своєму клубі.

Лікування та відновлення триватиме близько двох тижнів, відтак Едуард не зможе допомогти "синьо-жовтим" у вересневих іграх Ліги націй.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков під час особистої розмови телефоном побажав гравцеві якнайшвидшого одужання.

Зазначимо, що до цього наставник "синьо-жовтих" перевів гравця з резервного списку в основний. Соболь у поточному сезоні зіграв лише 5 матчів за Брюгге, він пропустив декілька зустрічей через ушкодження.

Нагадаємо, що через травми ігри пропустять Георгій Бущан, Микола Шапаренко та Олександр Зінченко.

Підготовка збірної у Польщі

У суботу, 17 вересня, збірна України провела повноцінне тренування у Варшаві. До національної команди приєдналися гравці Дніпра-1 Олександр Піхальонок та Артем Довбик.

Наразі під керівництвом Олександра Петракова працює 15 польових гравців та 3 воротарі. Згодом до команди доєднаються легіонери.

У вересні збірна України проведе три поєдинки Ліги націй. "Синьо-жовті" зіграють із Шотландією 21-го та 27 вересня та з Вірменією – 24-го.