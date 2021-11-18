Збірна України втратила лідера перед відбором на чемпіонат світу – у баскетболіста перелом ноги

Форвард Дніпра В'ячеслав Бобров отримав травму в матчі за клуб. Він не зможе зіграти за збірну України з баскетболу у перших матчах відбору на чемпіонат світу.

Складний перелом

В'ячеслав Бобров отримав травму в матчі проти Черкаських Мавп. Майданчик баскетболіст покинув лише за допомогою партнерів.

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Поглиблене обстеження показало, що у форварда перелом заднього краю великогомілкової кістки без зміщення. Через цей перелом баскетболіст не зможе зіграти до кінця року.



Бобров отримав травму в матчі за Дніпро / Фото БК Дніпро

Таким чином Бобров не допоможе збірній України у перших матчах кваліфікації чемпіонату світу. Він входив у список з 15 гравців, яких викликали на збір. Вже 26 листопада українці проведуть перший матч проти Грузії на виїзді, а 29 листопада в Києві приймуть Північну Македонію.

Окрім того, Дніпро дозаявив в першу команду Сергія Загребу, який в цьому сезоні виступав у Вищій лізі.