Команда Айнарса Багатскіса в рамках стартового ігрового вікна відбору 26 листопада в Тбілісі зіграє проти збірної Грузії, а 29 листопада вдома, у київському Палаці спорту, протистоятиме команді Північної Македонії.

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Для підготовки до матчів команда збереться в Києві 20 листопада.

Розширена заявка чоловічої збірної України

Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Олександр Липовий (усі – Прометей), Віталій Зотов, Іссуф Санон (обоє – Дніпро), Олександр Кобець (Будівельник)

Форварди: Богдан Близнюк (Будівельник), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Андрій Войналович (Київ-Баскет), В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов (обоє – Дніпро), В’ячеслав Петров (Прометей)

Центрові: Володимир Герун (Бююкчекмедже, Туреччина), Дмитро Скапінцев (Київ-Баскет), Артем Пустовий (Гран-Канарія, Іспанія)

Варто додати, що в цих матчах збірній України не допоможуть обоє наших баскетболістів, які виступають в НБА – Олексій Лень та Святослав Михайлюк. Адже в американському чемпіонаті не передбачені паузи на матчі національних збірних, тому в них в той час будуть ігри регулярного чемпіонату.

Календар матчів збірної України

Україна під час жеребкування потрапила до групи G, де її суперниками стали Іспанія, Грузія та Північна Македонія

26 листопада 2021. Грузія – Україна

29 листопада 2021. Україна – Північна Македонія

24 лютого 2022. Іспанія – Україна

27 лютого 2022. Україна – Іспанія

1 липня 2022. Україна – Грузія

4 липня 2022. Північна Македонія – Україна

У другий груповий етап кваліфікації виходять три кращі команди з групи. Там вони об'єднаються з трьома кращими командами з групи H (Нідерланди, Ісландія, Росія, Італія) зі збереженням своїх результатів. На другому етапі гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі.