Команда Айнарса Багатскіса в рамках стартового ігрового вікна відбору 26 листопада в Тбілісі зіграє проти збірної Грузії, а 29 листопада вдома, у київському Палаці спорту, протистоятиме команді Північної Македонії.
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Для підготовки до матчів команда збереться в Києві 20 листопада.
Розширена заявка чоловічої збірної України
- Захисники: Денис Лукашов, Ілля Сидоров, Олександр Липовий (усі – Прометей), Віталій Зотов, Іссуф Санон (обоє – Дніпро), Олександр Кобець (Будівельник)
- Форварди: Богдан Близнюк (Будівельник), Іван Ткаченко (Черкаські Мавпи), Андрій Войналович (Київ-Баскет), В’ячеслав Бобров, Сергій Павлов (обоє – Дніпро), В’ячеслав Петров (Прометей)
- Центрові: Володимир Герун (Бююкчекмедже, Туреччина), Дмитро Скапінцев (Київ-Баскет), Артем Пустовий (Гран-Канарія, Іспанія)
Варто додати, що в цих матчах збірній України не допоможуть обоє наших баскетболістів, які виступають в НБА – Олексій Лень та Святослав Михайлюк. Адже в американському чемпіонаті не передбачені паузи на матчі національних збірних, тому в них в той час будуть ігри регулярного чемпіонату.
Календар матчів збірної України
Україна під час жеребкування потрапила до групи G, де її суперниками стали Іспанія, Грузія та Північна Македонія
- 26 листопада 2021. Грузія – Україна
- 29 листопада 2021. Україна – Північна Македонія
- 24 лютого 2022. Іспанія – Україна
- 27 лютого 2022. Україна – Іспанія
- 1 липня 2022. Україна – Грузія
- 4 липня 2022. Північна Македонія – Україна
У другий груповий етап кваліфікації виходять три кращі команди з групи. Там вони об'єднаються з трьома кращими командами з групи H (Нідерланди, Ісландія, Росія, Італія) зі збереженням своїх результатів. На другому етапі гратимуть між собою збірні, які не перетиналися на першому етапі.