За 22:35 ігрового часу він набрав 20 очок, зробив 7 підбирань, 1 передачу, 1 перехоплення. Данк Пустового наприкінці третьої чверті поєдинку визнано найкращим за ігровий день.

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Відео данку Пустового

"Матч був дуже важливим. У нас були кадрові втрати. Але ми намагаємося грати злагоджено, як єдиний колектив. Добре грали в командний баскетбол і перемогли – це головне", – зазначив після матчу українець.

До слова. Артема Пустового включено в розширений склад збірної України, яка готуватиметься до старту в кваліфікації чемпіонату світу 2023 року. Наша команда грає 26 листопада на виїзді в Тбілісі, а 29 листопада в столичному Палаці спорту проти Північної Македонії.