Сложный перелом

Вячеслав Бобров получил травму в матче против Черкасских Мартышек. Площадку баскетболист покинул только с помощью партнеров.

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Углубленное обследование показало, что у форварда перелом заднего края большеберцовой кости без смещения. Из-за этого перелома баскетболист не сможет сыграть до конца года.



Бобров получил травму в матче за Днепр / Фото БК Днепр

Таким образом, Бобров не поможет сборной Украины в первых матчах квалификации чемпионата мира. Он входил в список из 15 игроков, вызванных на сбор. Уже 26 ноября украинцы проведут первый матч против Грузии на выезде, а 29 ноября в Киеве примут Северную Македонию.

Кроме того, Днепр дозаявил в первую команду Сергея Загреба, который в этом сезоне выступал в Высшей лиге.