Дебютант збірної не допоможе Україні у грі Ліги націй: хто не зіграє проти Шотландії

Збірна України втратила ще одного голкіпера напередодні гри проти Шотландії у Лізі націй. Олександр Петраков не зможе розраховавувати на Євгена Волинця.

Воротарська проблема залишається

Дебютант "синьо-жовтих" не зможе вийти на футбольне поле через проблеми з візою. Представники збірної України банально не встигають оформити британську візу 29-річному голкіперу Колоса.

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Тому воротар не візьме участь у виїзній грі проти Шотландії.

Матч Шотландія – Україна відбудеться 21 вересня. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

Однак Євген Волинець залишиться у таборі національної команди. Адже попереду у збірної ще два поєдинки Ліги націй – проти Вірменії (24 вересня на виїзді) та Шотландії (29 вересня вдома).

Нагадаємо, що Волинець отримав дебютний виклик в українську збірну після травми голкіпера Динамо Георгія Бущана. Також у національну команду було довикликано воротаря Шахтаря Анатолія Трубіна.

Як збірна України стартувала у Лізі націй