16 вересня національна команда розпочне збір перед матчами Ліги націй УЄФА у Варшаві. Там українці тренуватимуться три дні, після чого вранці 19 вересня вилетять до Глазго, де за два дні проведуть першу з трьох запланованих ігор – проти Шотландії.

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Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Євген Волинець.

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Едуард Соболь.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резерв: Артем Бєсєдін, Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій, Єгор Назарина.

Зверніть увагу! 21 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії, 24 вересня відбудеться матч з Вірменією і 27-го – знову з шотландцями. Українці з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.

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