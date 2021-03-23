Збірна України втратила дебютанта на матч з Францією через карантинні обмеження

Збірна України з футболу не зможе розраховувати на дебютанта команди Артема Довбика у матчі проти Франції. Нападник був змушений залишитися в Україні та готуватися до наступних матчів.

У складі збірної України до Франції чартерним рейсом відправилися 28 футболістів. Місце не знайшлося для Артема Довбика.

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Виявилося, що французька сторона не дала дозвіл на приліт Довбика. Все через французьке законодавство на час пандемії COVID-19.

Для того, аби член спортивної делегації отримав дозвіл на в’їзд до країни, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Довбик же, як відомо, був довикликаний у збірну лише за два дні до вильоту, а цього часу для органів охорони здоров’я Франції замало.

Тож форвард залишився в Києві, де буде індивідуально тренуватися. І приєднається до національної команди по її поверненню на Батьківщину. І вже тоді готуватиметься разом зі всіма до решти березневих матчів відбору на ЧС-2022 – проти Фінляндії (гра відбудеться 28 березня) та Казахстану (31 березня).