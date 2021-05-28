Україна зіграє в групі А з Польщею, Бельгією, Сербією, Грецією і Португалією.
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Матчі групового раунду пройдуть в Кракові. Турнір пройде з 1-го по 19 вересня. У плей-офф виходять по чотири команди з груп.
Група В: Чехія, Італія, Словенія, Болгарія, Білорусь, Чорногорія
Група С: Фінляндія, Росія, Нідерланди, Туреччина, Іспанія, Північна Македонія
Група D: Естонія, Латвія, Франція, Німеччина, Словаччина, Хорватія