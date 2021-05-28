Украина сыграет в группе А с Польшей, Бельгией, Сербией, Грецией и Португалией.

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Матчи группового раунда пройдут в Кракове. Турнир пройдет с 1 по 19 сентября. В плей-офф выходят по четыре команды из групп.

Группа В: Чехия, Италия, Словения, Болгария, Беларусь, Черногория

Группа С: Финляндия, Россия, Нидерланды, Турция, Испания, Северная Македония

Группа D: Эстония, Латвия, Франция, Германия, Словакия, Хорватия