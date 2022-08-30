Інформацію про відрахування Михайлюка зі складу команди повідомив інсайдер Шемс Чаранія. Сам клуб жодної інформації про це не надав, але українця немає у ростері команди на офіційній сторінці канадської команди.

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Причини такого рішення не називаються.

Михайлюк став гравцем Торонто влітку 2021 року. За сезон він зіграв у 59 матчах за команду, у тому числі вперше і в плей-офф. В регулярному сезоні Михайлюк в середньому набирав 4,6 очка, робив 1,6 підбирань, 0,8 передач та 0,4 перехоплення за 12,8 хвилини на майданчику.

Свій дебютний сезон в НБА Михайлюк розпочав в команді Лос-Анджелес Лейкерс, яка обрала його під 47 номером на драфті у 2018 році. Але вже посеред сезону в лютому 2019 року його обміняти в Детройт Пістонс. Там він виступав до березня 2021 року, поки його не обміняли в Оклахома-Сіті Тандер. Влітку 2021 року він підписав контракт з Торонто як вільний агент.

Зараз Михайлюк у складі збірної України готується до матчів Євробаскет-2022. Перший матч наша команда проведе вже 2 вересня проти збірної Великої Британії.