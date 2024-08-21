У вересні 2024 року збірна України розпочне виступи у групі Ліги націй у дивізіоні B1. Стало відомо, де зіграє національна команда на чолі з Сергієм Ребровим, у 3 та 4 турах турніру.

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Де гратиме збірна України

Через збройну агресію зі сторони ворожої країни, українські клуби та національна збірна не можуть грати матчі на домашніх стадіонах. Зазвичай ігри відбуваються на футбольних полях Польші.

11 жовтня, у третьому турі збірна України зіграє проти Грузії на арені "ENEA Stadion" в Познані. Через три дні, команда Сергія Реброва вирушить у Вроцлав, де прийматиме національну команду Чехії, на стадіоні "Тарчинський Арена Вроцлав".

Також номінально "домашній" матч проти збірної Албанїї "синьо-жовті" зіграють у Празі на стадіоні "Epet Arena", 7 вересня о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що окрім збірної України, єврокубкові "домашні" матчі у Польщі проводить Динамо.