В сентябре 2024 года сборная Украины начнет выступления в группе Лиги наций в дивизионе B1. Стало известно, где сыграет национальная команда во главе с Сергеем Ребровым, в 3 и 4 турах турнира.

Читайте также Поддерживал тесные связи с врагом, – ультрас Динамо выступили против Суркиса

Где будет играть сборная Украины

Из-за вооруженной агрессии со стороны вражеской страны, украинские клубы и национальная сборная не могут играть матчи на домашних стадионах. Обычно игры проходят на футбольных полях Польши.

11 октября, в третьем туре сборная Украины сыграет против Грузии на арене "ENEA Stadion" в Познани. Через три дня, команда Сергея Реброва отправится во Вроцлав, где будет принимать национальную команду Чехии, на стадионе "Тарчинский Арена Вроцлав".

Также номинально "домашний" матч против сборной Албании "сине-желтые" сыграют в Праге на стадионе "Epet Arena", 7 сентября в 21:45 по киевскому времени.

Напомним, что кроме сборной Украины, еврокубковые "домашние" матчи в Польше проводит Динамо.