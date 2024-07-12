"Гумовий" календар: УАФ дозволить переносити матчі УПЛ на користь збірної України

На засіданні виконавчого комітету Української асоціації футболу підтримали пропозицію Сергія Реброва. Головний тренер запропонував змінювати дати матчів чемпіонату України перед іграми збірної.

Тепер комітет національних збірних команд для своїх потреб може переносити матчі чемпіонату України на резервні дати, після попереднього звернення до Дирекції УПЛ. Сергій Ребров обгрунтував свою пропозицію складною ситуацією в Україні.

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Завдання збірної України

Виконком УАФ повністю підтримує головного тренера національної команди Сергія Реброва. На меті хороша підготовка до виступів збірної у Лізі націй та відбірковому турнірі на Чемпіонат світу 2026 року.

На Євро-2024 році в своєму квартеті збірна України набрала 4 очки та зайняла останнє місце, завершивши виступ на турнірі. Українська команда пропустила вперед Бельгію, Румунію та Словаччину.

В Лізі націй збірна України зіграє в Дивізіоні B1 проти Албанії, Чехії та Грузії. Восени 2024 року відбудуться усі матчі у групі. Перший матч національної команди, 7 вересня, проти албанців у Празі.