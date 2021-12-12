Збірна України виборола "бронзу" в естафеті на етапі юніорського Кубка IBU

На першому етапі юніорського Кубка IBU в італійському Мартелл-валь-Мартелло чоловіча збірна України здобула бронзову нагороду в естафеті. Навіть одне штрафне коло не завадило команді опинитися на п'єдесталі.

Українці не втримали лідерство

Стартером команди був Віталій Мандзин. Він одного разу схибив на першому вогневому рубежі. Він передав естафету Дмитрові Грущаку на другому місці.

До речі Українець Кінаш здобув "срібло" в індивідуальній гонці на юніорському Кубку IBU

Грущак також використав один запасний патрон на першому стрільбищі. Проте йому двалося зберегти другу позицію. Він продемонстрував найкращу швидкострільність на етапі. Українець передав естафету з відставанням 1,5 секунди від чеха Якуба Кудрнача.

На третьому етапі збірну України представляв Роман Боровик. Він одного разу схибив, але вивів команду на перше місце.

Фінішеру Степану Кінашу не вдалося втримати лідерську позицію. Біатлоніст тричі схибив на першому вогневому рубежі й заробив коло штрафу. На стійці він використав один додатковий патрон. Кінаш зумів втриматися у трійці лідерів та наблизити команду до "бронзи".

Перемогу в гонці здобула збірна Польщі. Команда з Німеччини опинилася на другій сходинці.

Результати естафети