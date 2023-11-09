Україна на шляху до максимуму: Унаї Мельгоса оголосив склад "молодіжки" на матчі відбору на Євро
Джерело:сайт УАФ
Іспанський тренер визначився зі списком гравців на ігри проти Люксембурга та Азербайджана. Україна має всі шанси завершити 2023 рік із максимальним результатом у кваліфікації.
Наступного тижня молодіжна збірна України почне свій останній збір у 2023 році. Команда Унаї Мельгоси буде готуватися до двох ігор кваліфікації на молодіжне Євро-2025.
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Вибір Унаї Мельгоси
Іспанський тренер оголосив список гравців, які викликані на цей період. До нього увійшли 24 гравці, з них – лише троє легіонери. Мова про Єгора Ярмолюка, Івана Варфоломєєва та Максима Кучерявого.
Цього разу в команду потрапив Владислав Ванат. У червні, вересні та жовтні форвард Динамо викликався до національної збірної, але на листопад Сергій Ребров замість нього запросив Данила Сікана з Шахтаря.
Воротарі:
- Руслан Нещерет (Динамо)
- Кіріл Фесюн (Колос)
- Яків Кінарейкін (Дніпро-1)
Захисники:
- Арсеній Батагов (Зоря)
- Володимир Салюк (Чорноморець)
- Роман Дідик (Рух)
- Віталій Роман (Рух)
- Едуард Козік (Шахтар)
- Костянтин Вівчаренко (Динамо)
- Артем Смоляков (Полісся)
- Даніл Скорко (Олександрія)
Півзахисники:
- Володимир Бражко (Динамо)
- Іван Варфоломєєв (Слован)
- Валентин Рубчинський (Дніпро-1)
- Єгор Ярмолюк (Брентфорд)
- Олександр Яцик (Зоря)
- Максим Кучерявий (Сент-Джонстон)
- Назар Волошин (Динамо)
- Олег Очеретько (Шахтар)
- Максим Брагару (Чорноморець)
- Ілля Квасниця (Рух)
Нападники:
- Владислав Ванат (Динамо)
- Богдан В’юнник (Шахтар)
- Ігор Краснопір (Оболонь)
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Що чекає на Україну в листопаді
Цього місяця збірна України U21 проведе два відбіркові "домашні" матчі на Євро – проти Люксембурга (17 листопада) та Азербайджана (21 листопада). Обидві зустрічі відбудуться в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна".
Наша команда відіграла вже три матчі у групі, здобувши перемогу в кожному з них. В останній грі Україна вирвала перемогу у зустрічі із фаворитом секстету та чинним чемпіоном Європи U21 Англією (3:2). Це дозволяє команді Мельгоси йти на першому місці.
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|І
|В
|Н
|П
|ГОЛИ
|ОЧКИ
|1
|Україна
|3
|3
|0
|0
|7-2
|9
|2
|Англія
|3
|2
|0
|1
|14-4
|6
|3
|Сербія
|3
|2
|0
|1
|5-10
|6
|4
|Азербайджан
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|5
|Люксембург
|4
|1
|0
|3
|3-9
|3
|6
|Північна Ірландія
|4
|1
|0
|3
|2-4
|3