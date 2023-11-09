Україна на шляху до максимуму: Унаї Мельгоса оголосив склад "молодіжки" на матчі відбору на Євро

Іспанський тренер визначився зі списком гравців на ігри проти Люксембурга та Азербайджана. Україна має всі шанси завершити 2023 рік із максимальним результатом у кваліфікації.

Наступного тижня молодіжна збірна України почне свій останній збір у 2023 році. Команда Унаї Мельгоси буде готуватися до двох ігор кваліфікації на молодіжне Євро-2025.

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Вибір Унаї Мельгоси

Іспанський тренер оголосив список гравців, які викликані на цей період. До нього увійшли 24 гравці, з них – лише троє легіонери. Мова про Єгора Ярмолюка, Івана Варфоломєєва та Максима Кучерявого.

Цього разу в команду потрапив Владислав Ванат. У червні, вересні та жовтні форвард Динамо викликався до національної збірної, але на листопад Сергій Ребров замість нього запросив Данила Сікана з Шахтаря.

Воротарі:

Руслан Нещерет (Динамо)

Кіріл Фесюн (Колос)

Яків Кінарейкін (Дніпро-1)

Захисники:

Арсеній Батагов (Зоря)

Володимир Салюк (Чорноморець)

Роман Дідик (Рух)

Віталій Роман (Рух)

Едуард Козік (Шахтар)

Костянтин Вівчаренко (Динамо)

Артем Смоляков (Полісся)

Даніл Скорко (Олександрія)

Півзахисники:

Володимир Бражко (Динамо)

Іван Варфоломєєв (Слован)

Валентин Рубчинський (Дніпро-1)

Єгор Ярмолюк (Брентфорд)

Олександр Яцик (Зоря)

Максим Кучерявий (Сент-Джонстон)

Назар Волошин (Динамо)

Олег Очеретько (Шахтар)

Максим Брагару (Чорноморець)

Ілля Квасниця (Рух)

Нападники:

Владислав Ванат (Динамо)

Богдан В’юнник (Шахтар)

Ігор Краснопір (Оболонь)

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Що чекає на Україну в листопаді

Цього місяця збірна України U21 проведе два відбіркові "домашні" матчі на Євро – проти Люксембурга (17 листопада) та Азербайджана (21 листопада). Обидві зустрічі відбудуться в іспанській Мурсії на стадіоні "Нуева-Кондоміна".

Наша команда відіграла вже три матчі у групі, здобувши перемогу в кожному з них. В останній грі Україна вирвала перемогу у зустрічі із фаворитом секстету та чинним чемпіоном Європи U21 Англією (3:2). Це дозволяє команді Мельгоси йти на першому місці.

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Україна 3 3 0 0 7-2 9 2 Англія 3 2 0 1 14-4 6 3 Сербія 3 2 0 1 5-10 6 4 Азербайджан 3 1 0 2 3-5 3 5 Люксембург 4 1 0 3 3-9 3 6 Північна Ірландія 4 1 0 3 2-4 3

. Напряму на чемпіонат Європи U21 вийдуть дев'ять переможців груп та три найкращі команди, що посядуть другі місця. Інші шість збірних-віцечемпіонок зіграють у стикових матчах за три перепустки. Сам турнір пройде у червні 2025-го в Словаччині.