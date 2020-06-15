15 червня 2019 збірна України виграла чемпіонат світу з футболу U-20. Українські гравці у фінальному матчі перемогли Південну Корею.

Шлях до фіналу

Українська команда розпочала виступ на чемпіонаті світу в Польщі матчем проти США, повідомляє 24 канал.

До речі Четверо гравців збірної України U-20 названі ФІФА "зірками, які сходять"

Українці здобули важку перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Булеци і Попова. У наступному матчі групового етапу "синьо-жовті" завдяки єдиному голу Дениса Попова завдали поразки Катару.

У третьому матчі у рамках групового етапу підопічні Олександра Петракова поділили очки з Нігерією. Матч завершився з рахунком 1:1.

В 1/8 фіналу українська команда розгромила Панаму з рахунком 4:1, у чвертьфіналі пройшла Колумбію (0:1) та в драматичній грі вибила Італію (1:0) у півфіналі.

Варте уваги Чемпіон світу Петраков: Передбачав, що своїй країні опинюся не потрібен, так і сталося

Фінальна гра

У вирішальному поєдинку Україна перемогла Південну Корею – 3:1. Матч для наших футболістів розпочався невдало.

Уже на 5-й хвилині зустрічі Лі Канг Ін вивів Південну Корею вперед, реалізувавши пенальті.

Дізнайтесь більше Чемпіони світу 2019: в яких клубах українські футболісти розпочали новий сезон

Українці зрівняли рахунок ще в першому таймі. Голом відзначився Владислав Супряга. По перерві Супряга вивів Україну вперед, оформивши дубль.

Закріпив перевагу підопічних Петракова Цітаішвілі. Георгій відзначився на 89-й хвилині.

Україна – Південна Корея відеоогляд матчу