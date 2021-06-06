Збірна України однією з перших розпочала підготовку до Євро-2020. І під час підготовки передбачила одразу три спаринги. Матч проти Кіпру 7 червня буде останнім в цьому циклі підготовки. Далі – вже перший матч на Євро-2020 проти збірної Нідерландів 13 червня.

До теми З картою Криму: збірна України представила нову форму на Євро-2020 – фото

До цього матчу збірна України підходить в повній бойовій готовності. Готуються 31 футболіст – усі, хто є в розташуванні команди (навіть ті, які не потрапили до фінальної заявки на Євро-2020). Останнім до команди приєднався Олександр Зінченко, який мав додаткові вихідні через участь у фіналі Ліги чемпіонів.

Чи не головне питання до цього матчу – в якому складі виступить збірна України? Чи випустить тренерський штаб команду, наближену до основного складу, який виступить на Євро-2020? Чи може Шевченко вирішить поберегти лідерів та дасть шанс проявити себе гравцям резерву?

Попри це, збірна України є фаворитом цього матчу. В успіху "синьо-жовтих" не сумніваються і в букмекерській компанії Favbet, де виставили коефіцієнт 1,48 на перемогу. Натомість на успіх Кіпру коефіцієнт 9,3.

Варто додати, що збірна України лише в попередній грі проти Північної Ірландії перервала декілька невдалих серій. До цього у 2021 році чотири матчі українці закінчували внічию 1:1. І не перемагали в семи матчах поспіль. При цьому українці востаннє забивали більше, аніж один гол, ще 3 вересня 2020 року в матчі проти Швейцарії. Чи "прорве" українців в цьому матчі? Букмекери пропонують коефіцієнт 1,7 на "індивідуальний тотал Україна 1,5".

Матч між збірними України та Кіпру 7 червня розпочнеться о 19:00.