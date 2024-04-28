В итальянском городе Римини подошел к завершению чемпионат Европы по спортивной гимнастике. В последнем финале соревнований определились призеры в командном многоборье среди мужчин, пишет 24 Канал.
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Чемпионское выступление украинских гимнастов
Украинская сборная выступала в составе Ильи Ковтуна, Олега Верняева, Назария Чепурного, Игоря Радивилова и Радомира Стельмаха. Наша команда набрала 255,762 балла и вторично в истории стала победителем командного многоборья.
Ключевыми стали результаты выступлений Верняева и Ковтуна на коне (15,200 та 14,966 бала), а также Радивилова на кольцах (14,500 балла).
Серебряными призерами соревнований стали гимнасты из Великобритании, "бронза" досталась представителям Италии.
Командное многоборье (мужчины). Финал
- 1. Украина – 255.762
- 2. Великобритания – 255.429
- 3. Италия – 252.560
Отметим, что в последний раз украинские гимнасты получали "золото" в многоборье на Евро-2020.
Во время континентального первенства в Италии украинцы завоевали 6 наград: три "золота", две серебряные (одну из них завоевал юниор) и одну бронзовую.