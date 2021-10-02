Збірна України з шахів програла Росії у півфіналі чемпіонату світу
Джерело:24 канал
Жіноча збірна України з шахів зупинилася за крок від фіналу чемпіонату світу. В іспанському Сіджас, де відбувається світова першість, українки програли збірній Росії.
Прикре фіаско українок
Україна програла Росії у півфіналі командного чемпіонату світу. Українки програли за підсумками двох зустрічей.
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У першому протистоянні Україна програла з рахунком 1,5:2,5.
Аліна Кашлінськая чорними фігурами перемогла Юлію Осьмак. Внічию завершилися партії Александра Горячкіна – Анна Музичук, Марія Музичук – Александра Костенюк і Катерина Лагно – Анна Ушеніна.
У другому поєдинку Росія перемогла з рахунком 1:3.
Катерина Лагно чорними обіграла Анну Ушеніну, Александра Горячкіна також чорними виграла в Анни Музичук, Поліна Шувалова білими фігурами взяла верх над Наталкою Буксою, Александра Костенюк білими поступилася Марії Музичук.
Зауважимо, що росіянка Лагно – колишня українка.
Склад збірної України
- Анна Музичук
- Марія Музичук
- Ганна Ушеніна
- Юлія Осьмак
- Наталка Букса