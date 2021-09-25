Змагання відбувалися у македонському місті Сруга. Вісім команд (в складі кожної – 4 основних і 1 запасна шахістка) змагалися за круговою системою. Про перипетії боротьби на старті – читайте тут.
Варте уваги Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів
GRECO – Kyiv Chess Federation довгий час ішов по дистанції другим. Перед останнім туром наша команда відставала від лідера – South Ural на 2 очки.
І саме ці команди грали між собою у вирішальному матчі, який видався надзвичайно нервовим. Шальки терезів схилялися то в один, то в інший бік.
На жаль, напругу краще витримали суперниці. Анна і Марія Музичук та Наталя Букса свої партії врешті решт завершили внічию, а от Жансая Абдумалік зазнала першої поразки на турнірі (до цього вона грала просто блискуче!). Отож, поразка – 1,5:2,5.
Невдачею скористався ще й клуб Monte-Carlo, який свій матч виграв і обійшов українську команду.
Чемпіонат Європи серед клубів: трійка призерів
1. South Ural – 14
2. Monte-Carlo – 11
3. GRECO – Kyiv Chess Federation – 10
Склад GRECO – Kyiv Chess Federation
- Анна Музичук (Україна, 2534)
- Марія Музичук (Україна, 2540)
- Жансая Абдумалік (Казахстан, 2502)
- Юлія Осьмак (Україна, 2428)
- Наталя Букса (Україна, 2417)
Український клуб став бронзовим призером шахової "Ліги чемпіонів" / Фото фейсбук Володимир Баклан