Змагання відбувалися у македонському місті Сруга. Вісім команд (в складі кожної – 4 основних і 1 запасна шахістка) змагалися за круговою системою. Про перипетії боротьби на старті – читайте тут.

Варте уваги Українка Осьмак стала віцечемпіонкою Європи з шахів

GRECO – Kyiv Chess Federation довгий час ішов по дистанції другим. Перед останнім туром наша команда відставала від лідера – South Ural на 2 очки.

І саме ці команди грали між собою у вирішальному матчі, який видався надзвичайно нервовим. Шальки терезів схилялися то в один, то в інший бік.

На жаль, напругу краще витримали суперниці. Анна і Марія Музичук та Наталя Букса свої партії врешті решт завершили внічию, а от Жансая Абдумалік зазнала першої поразки на турнірі (до цього вона грала просто блискуче!). Отож, поразка – 1,5:2,5.

Невдачею скористався ще й клуб Monte-Carlo, який свій матч виграв і обійшов українську команду.

Чемпіонат Європи серед клубів: трійка призерів

1. South Ural – 14

2. Monte-Carlo – 11

3. GRECO – Kyiv Chess Federation – 10

Наша команда мала другий стартовий рейтинг на турнірі.

Склад GRECO – Kyiv Chess Federation

Анна Музичук (Україна, 2534)

Марія Музичук (Україна, 2540)

Жансая Абдумалік (Казахстан, 2502)

Юлія Осьмак (Україна, 2428)

Наталя Букса (Україна, 2417)



Український клуб став бронзовим призером шахової "Ліги чемпіонів" / Фото фейсбук Володимир Баклан