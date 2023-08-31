49-річний наставник уклав контракт зі збірною України до кінця липня 2026 року. На чолі "синьо-жовтих" Сергій Ребров вже провів 3 матчі, у яких наша національна команда не зазнала жодної поразки – дві перемоги (над Мальтою 1:0 та Північною Македонією 2:3) та нічия з Німеччиною у благодійному поєдинку (3:3).

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Ребров: Ми спілкуємось доволі часто

Досвідчений фахівець відверто зізнався, хто ж став одним із головних осіб, які ініціювали його повернення в рідну країну та до керма збірної з футболу. Виявилось, що цією людиною стала особа із кола президента України Володимира Зеленського, яка добре знайома Сергію Станіславовичу – керівник ОП Андрій Єрмак.

Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії. Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну,

– розповів Ребров.

До цього талановитий спеціаліст очолював Аль-Айн із ОАЕ.

Нагадаємо, що саме Єрмак став одним із перших, хто привітав Реброва із приходом до керма збірної України.

"Друже, вітаю з призначенням на посаду головного тренера збірної України з футболу. Незважаючи на пропозиції від інших клубів, ти обрав національну команду. Бажання повернутись і працювати на країну у цей складний час – прояв справжнього патріотизму", – написав тоді Єрмак у себе в телеграмі.

Відзначимо, що незабаром підопічні Реброва продовжать свій шлях у відборі на Євро-2024. Вже 9 вересня Україна зіграє проти Англії. Українці спробують взяти реванш за поразку 2:0 у першому турі.

Після чого 12 вересня поміряється силами зі ще однією топовою збірної Європи Італією.

Після трьох зіграних турів "синьо-жовті" йдуть на 2-му місці у групі "С", набравши 6 очок. Лідером групи є Англія, яка набрала максимальні 12 балів у 4-х турах. Італія з 3 пунктами йде третьою.