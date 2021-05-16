З Миколенком та в гарному гуморі: збірна України провела тренування – фото

16 травня 2021 , 13:18
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Джерело:

УАФ

Збірна України з футболу 15 травня зібралася у Харкові для підготовки до Євро-2020. Вранці 16 травня футболісти національної команди провели тренування.

Участь у ранковому тренуванні збірної України взяв захисник Динамо Віталій Миколенко. Як відомо, Віталій травмувався у фіналі Кубка України проти Зорі.

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Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ


Тренування збірної України / Фото УАФ

Список гравців, які присутні наразі на зборі

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).

Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).

  • Зауважимо, що Андрій Шевченко зможе взяти на Євро-2020 всього 26 футболістів. Перший матч Україна зіграє 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Також "синьо-жовті" у групі зіграють проти Північної Македонії та Австрії.
Автор: Михайло Гема