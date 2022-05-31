Збірна України прилетіла у Глазго на гру проти Шотландії

Збірна України 30 травня взяла курс у Глазго. На останок національна команда тепло попрощалась зі Словенією, де готувалась протягом травня.

Подарунки перед відльотом

Перед відльотом українська збірна провела прощальне тренування у Словенії. Далі футболісти зібрали речі та тепло попрощались із персоналом готелю, які стали справжньою сім'єю за ці 30 днів. Сторони обмінялись подарунками.

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Генеральний менеджер "Елеганс" Мар’ян Грібар подарував команді величезну пляшку шампанського, яке хлопці зможуть відкоркувати у разі виходу на чемпіонат світу-2022. "Синьо-жовті" ж подарували готелю футболки збірної з благодійних контрольних спарингів, на яких кожен футболіст та тренерський штаб залишив свій автограф.



Збірна України покинула Словенію / Фото УАФ

Курс у Глазго збірна взяла 30 травня о 16:45.

Команда Петракова вирушила у Шотландію у повному складі. напередодні Денис Попов розпочав індивідуальну роботу з м'ячами, але вже 31 травня повинен приєднатись до загальної групи. Голкіпер Андрій Лунін, який 28 травня виграв Лігу чемпіонів разом із Реалом, доєднається до команди вже на місці.

Список гравців національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал)

Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал) Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія).

Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон, Англія), Едуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славія). Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош).

Тарас Степаненко, Михайло Мудрик (обидва – Шахтар), Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Піхальонок (СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Руслан Маліновський (Аталанта), Олександр Зубков (Ференцварош). Нападники: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Роман Яремчук (Бенфіка), Данило Сікан (Ганза).

Того ж дня українські футболісти вперше протестують на тренуванні поле арени "Гемпден Парк". Початок тренування українців о 19:00 за місцевим часом.

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Передуватиме тренуванню пресконференція головного тренера збірної Олександра Петракова та гравця команди з журналістами.

Підготовка збірної України до гри проти Шотландії

Від 1 травня національна команда готувалась у Словенії до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

У процесі підготовки збірна провела три із п'яти запланованих контрольних спарингів. "Синьо-жовті" переграли Боруссію Менхенгладбах (1:2) та італійське Емполі (1:3). Третій поєдинок проти хорватської Рієки закінчився нічиєю 1:1.

Два останні зірвані матчі тренерський штаб на чолі з Петраковим замінив на двосторонню гру, яка нагадувала футболістам справжній поєдинок. Команди розписали мирову 1:1. Голи забивали лише нападники – Роман Яремчук та Артем Довбик із пенальті.

У разі перемоги над шотландцями підопічні Петракова зіграють 5 червня проти Уельсу. Це буде фінальна боротьба за путівку у Катар

Поєдинок плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 Шотландія – Україна відбудеться 1 червня. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.