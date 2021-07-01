Збірна України прилетіла до Риму на матч чвертьфіналу Євро-2020: перші фото
Джерело:УАФ
Матч чвертьфіналу Євро-2020 між Україною та Англією відбудеться у Римі 3 липня о 22:00 за Києвом. Наша національна збірна увечері 30 червня прибула до Італії.
А перед відльотом у Шотландії провела відновлювальне тренування. Далі – підготовка до надважливого поєдинку вже на італійській землі, як розповіли в Українській асоціації футболу.
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Збірна України прилетіла в Рим
До Міжнародного аеропорту імені Леонардо да Вінчі в Римі (Ф'юмічіно) національна збірна з футболу прилетіла о 20.55 за центральноєвропейським часом (21:55 за Києвом). Переліт із Глазго тривав 3 години.
- Перед цим у Шотландії гравці провели відновлювальне тренування.
- Потім подякували організаторам за гостинність і попрощалися.
Останнє тренування збірної у Глазго / Фото з інстаграму УАФ
Гравці збірної вилітають із Шотландії / Фото з інстаграму УАФ
Загалом до Риму прибули 24 футболісти, тренери, медичний та адміністративний персонал. Паспортний контроль пройшли швидко та без перешкод.
- Після цього поїхали до готелю Parco dei Principi, розташованого за 30 хвилин від аеропорту.
- Це 5-зіркові апартаменти, які для команди обрав організаційний комітет Євро-2020.
Прибуття українських футболістів на матч чвертьфіналу в Рим: фото УАФ
У програмі збірної України на вечір 30 червня були тільки вечеря й відпочинок. Перше тренування відбудеться вже 1 липня ввечері – на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.
До слова Шевченко сподівається на підтримку італійських фанів у матчі з Англією на Євро-2020