А перед відльотом у Шотландії провела відновлювальне тренування. Далі – підготовка до надважливого поєдинку вже на італійській землі, як розповіли в Українській асоціації футболу.

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Збірна України прилетіла в Рим

До Міжнародного аеропорту імені Леонардо да Вінчі в Римі (Ф'юмічіно) національна збірна з футболу прилетіла о 20.55 за центральноєвропейським часом (21:55 за Києвом). Переліт із Глазго тривав 3 години.

Перед цим у Шотландії гравці провели відновлювальне тренування.

Потім подякували організаторам за гостинність і попрощалися.



Останнє тренування збірної у Глазго / Фото з інстаграму УАФ



Гравці збірної вилітають із Шотландії / Фото з інстаграму УАФ

Загалом до Риму прибули 24 футболісти, тренери, медичний та адміністративний персонал. Паспортний контроль пройшли швидко та без перешкод.

Після цього поїхали до готелю Parco dei Principi, розташованого за 30 хвилин від аеропорту.

Це 5-зіркові апартаменти, які для команди обрав організаційний комітет Євро-2020.

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У програмі збірної України на вечір 30 червня були тільки вечеря й відпочинок. Перше тренування відбудеться вже 1 липня ввечері – на полях мультиспортивного центру олімпійської підготовки імені Джуліо Онесті.

До слова Шевченко сподівається на підтримку італійських фанів у матчі з Англією на Євро-2020