Автобус оформлений в стилі майбутньої континентальної першості, а зверху красується великий напис Ukraine з прапором нашої країни.
До слова Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Склад збірної України на Євро-2020
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар)
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія)
Півзахисники: Георгій Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (троє – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті), Роман Безус (Гент)
Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).