Автобус оформлен в стиле будущего континентального первенства, а сверху красуется большая надпись Ukraine с флагом нашей страны.

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Состав сборной Украины на Евро-2020

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба – Шахтер).

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Денис Попов (все – Динамо), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба – Шахтер), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия).

Полузащитники: Георгий Судаков, Тарас Степаненко, Марлос (трое – Шахтер), Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо), Евгений Макаренко (Кортрейк, Бельгия), Александр Зубков (Ференцварош, Венгрия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Роман Безус (Гент).

Нападающие: Артем Довбик (Днепр-1), Артем Беседин (Динамо), Роман Яремчук (Гент, Бельгия).

Первый матч на Евро-2020 Украина сыграет уже 13 июня против Нидерландов в Амстердаме. 17-го и 21 июня Украину ждут матчи в Бухаресте против Северной Македонии и Австрии.